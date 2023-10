Grande festa per i 130 anni dalla fondazione

Con gli appuntamenti di domenica scorsa si è conclusa la festa sociale del 2023 della Pubblica Assistenza di Siena che ha celebrato il 130° anniversario dalla sua fondazione e il 50° anniversario dalla costituzione del suo Gruppo Donatori di Sangue.

Particolarmente toccante il saluto che è stato portato dal consiglio direttivo e dai volontari dell’Associazione all’amministrazione comunale di Siena, rappresentata per l’occasione dall’assessore al Sociale Micaela Papi, con un incontro che si è tenuto in Sala delle Lupe nella giornata di sabato pomeriggio.

Dopo le foto ricordo scattate in Piazza del Campo tra la curiosità e lo stupore dei tanti turisti presenti, una colorata rappresentanza dei circa 250 soci dell’associazione, ha pacificamente invaso Palazzo Pubblico per portare i saluti all’amministrazione comunale e rinnovare simbolicamente il legame della Pubblica Assistenza con la città di Siena. L’assessore Micaela Papi, come detto presente all’evento, ha portato i saluti dell’amministrazione e ha ricordato i tanti momenti di collaborazione tra il Comune di Siena e la Pubblica Assistenza non ultimo, tra questi, il progetto ’Si Siena Sociale’, che vede protagonista l’associazione di volontariato con il tavolo anziani.

Per la Pubblica Assistenza hanno preso la parola la presidente Sara Giannini, il vicepresidente Giacomo Paoli e il presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fosco Losi.

Una gioiosa foto di gruppo ha chiuso l’incontro che ha acceso i riflettori sull’opera dell’associazione a favore della città.