Grande festa con settanta aviatori da tutta Italia

Una bella festa, tanto nel cielo come a tavola, impreziosita da una partecipazione di quelle importanti. Domenica scorsa all’aviosuperficie Valdichiana di Bettolle, è tornata l’Aviochianinata con l’Avioclub Valdichiana, e che si articola in un ritrovo dove i piloti dell’associazione "Piloti di Classe" si incontrano per vivere dei momenti di buona compagnia, di svago ma anche per pensare a progetti futuri, sempre con la cultura aeronautica nella mente e nel cuore. Una partnership che funziona e con l’amicizia al centro. Quest’anno hanno raggiunto Bettolle ben settanta aerei da tutta Italia, accolti da una efficace organizzazione formata da tanti volontari, sincronizzati nel seguire gli atterraggi degli aerei, pensare ai parcheggi e, ovviamente, alla cucina con le due grandi griglie dove sono finite le bistecche (si parla di circa un quintale) che hanno subito conquistato il ruolo di regine della tavola.

Gli atterraggi sono andati avanti dalle 9.30 alle 13 regalando spettacolo nel cielo, in una domenica soleggiata e dalle temperature gradevoli. Soddisfatto il presidente dell’Avioclub Valdichiana, Damiano Gagliardi, felice di aver visto tanti piloti giovani e fiero di un’organizzazione efficace, considerate le presenze e gli aerei da coordinare: niente male per un’aviosuperficie che conferma il proprio appeal. Una giornata che rimarrà nella storia e nella memoria dell’Avioclub Valdichiana e che dimostra la validità di un binomio, quello volo-gastronomico, di successo. L’appuntamento è per il prossimo anno con il ritorno di una nuova edizione dell’Aviochianinata sempre all’Avioclub Valdichiana, un luogo che piace e che si trova a ridosso dalla grande viabilità e quindi facilmente raggiungibile, considerando anche che qui siamo praticamente nel cuore dell’Italia.