Grancia e Granaione, il rilancio La Regione dà il via ai finanziamenti

Via libera dalla giunta regionale al progetto di recupero e riqualificazione del complesso storico architettonico della Grancia e Granaione a Serre di Rapolano, con un contributo pari a 320mila euro su un costo complessivo di 400mila euro.

"La programmazione europea 2021-2027 – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture, urbanistica e governo del territorio Stefano Baccelli – destina uove risorse per incentivare la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana. La strategia territoriale in cui è coinvolto il Comune di Rapolano in coalizione con i Comuni di Monteroni d’Arbia e Castellina in Chianti prevede anche questo importante recupero con il quale si intende rilanciare il centro storico Serre di Rapolano nell’ottica della Toscana diffusa e dell’importante progetto degli Uffizi diffusi".

A sottolineare l’importanza dell’intervento Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme: "Con questi fondi realizzeremo lavori di sicurezza e climatizzazione, ripristinando anche un antico percorso, chiamato scenderia, con il quale entrava il carro del grano".

Nel 2024 è in programma la mostra ’Arte in Grancia - Maestri senesi del seicento dalle Gallerie degli Uffizi’. Altri interventi sono previsti nella nella Grancia, con l’apertura di una nuova caffetteria e altri spazi espositivi, che ospiteranno come primo evento opere della collezione Monte dei Paschi dedicate ai paesaggi delle Crete senesi.

"Questi interventi fanno parte di una strategia più ampia di riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico di Serre di Rapolano – afferma Starnini –, consentendo un esperimento interessante che unisce arte, storia, economia turistica e comunità. L’associazionismo locale potrà essere una parte integrande di questo progetto di rilancio".

L’assessore Baccelli ha concluso sottolineando l’importanza dei progetti di rigenerazione urbana su cui la Regione Toscana punta molto: "La riqualificazione della Toscana diffusa è uno dei nostri obiettivi. Stiamo mettendo risorse e impegno affinché i Comuni perseguano con noi questo obiettivo e diano gambe alla loro capacità progettuale che è eccellente".

Per quanto riguarda il progetto degli Uffizi diffusi, il direttore Eike Schmidt aveva visitato insieme al sindaco Alessandro Starnini proprio gli spazi oggetto degli interventi, destinati a ospitare la mostra con le opere del ’600 senese.

