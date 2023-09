Gran Premio a Monticiano. Sorpresa: c’è anche Salasso

Sorpresa: torna in pista nelle corse a pelo uno dei fantini che hanno scritto la storia del Palio, Salasso. Ne ha corse 23 di Carriere, vincendo nella Giraffa, poi nella Selva e nel Drago. L’ultim è stata il 2 luglio 2018 nell’Istrice su Trattu de Zamaglia. Il nome del fantino, che da tempo allena con successo cavalli in Francia, è nella terza batteria di selezione del Gran Premio dei rioni di Monticiano su Trikke, il mezzosangue di Roberto Meniconi. Le batterie inizieranno alle 10.30, la seconda sarà alle 11 e l’ultima alle 11.30. Fra i cavalli impegnati anche il fresco vincitore del palio di Castel del Piano per il Monumento montato da Dino Pes, Uan King.

Prima batteria

Uan King (Chiavassa), Silbomba (Dino Pes), Benitos (Gabriele Lai), Cuore sauro (Vincenzo Turco), Akida (Bincoletto), Balente Bonorvesu (Cersosimo), King Rio (Belloni), Deghe (Puddu).

Seconda batteria

Unamore (Cersosimo), Angelo Rosso (Farnetani), Zia Zelinda (Dino Pes), Bandito sauro (Nicolò Chiara), Tornada (Citti), Carrasegare (Puddu), Civetta Orotedessa (Belloni).

Terza batteria

Tempesta da Clodia (Mula), Bonmarché (Putzu(), Bryan de Marchesana (Cersosimo), Demoni (Puddu), Trikke (Ricceri), Carontes (Lai), Attaconzaz (Nicolò Chiara).

Il programma della manifestazione prevede alle 13 l’assegnazione dei cavalli ai rioni, alle 15 la benedizione dei cavalli, mentre alle 16,30 si correrà la finale del Memorial ’Franco Nobile’ e alle 17,30 il Gran premio dei rioni. Alle 18 la premiazione .