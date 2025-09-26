Graduation day per 175 dottori di ricerca

"Nel 1962 il presidente Kennedy nel suo discorso a Houston disse ’abbiamo deciso di andare sulla Luna’. Qui oggi voi chiudete un ciclo di studi e ne aprite un altro, forse anche più difficile. Questa è la nuova sfida che siamo disposti ad accettare. Del resto, cito questa volta Karl Popper, ’il futuro è molto aperto e dipende da noi’". Così il professor Daniele Malfitana, direttore della Scuola di Specializzazione in beni archeologici e presidente della Scuola Superiore dell’Università di Catania – già direttore dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali e dirigente di ricerca Cnr – si è rivolto alla settantina di dottori di ricerca che ieri hanno partecipato al Phd graduation day dell’Università di Siena, la festa dedicata a chi ha conseguito il titolo durante l’ultimo anno accademico.

I corsi di dottorato fanno parte del terzo ciclo della formazione superiore post-laurea e hanno l’obiettivo di preparare alla metodologia per la ricerca scientifica avanzata, prevedendo stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca, e sono sia in ambiente scientifico che umanistico, sociale, giuridico ed economico.

"Il dottorato di ricerca è il terzo e più alto livello della formazione universitaria, il triennio che consente di apprendere i metodi della ricerca. La ricerca trasforma le idee, i sogni in qualcosa di concreto", inizia il rettore Roberto Di Pietra aprendo la cerimonia. Rettore che coglie l’occasione dicendo che "nella giornata dei sogni, il 25 settembre, anche il popolo Palestinese ha diritto a non essere cancellato con il genocidio in corso".

Tocca al professor Andrea Garulli, delegato ai dottorati di ricerca, inquadrare la situazione senese dell’alta formazione universitaria: "Abbiamo 18 corsi di dottorato di ricerca propri dell’ateneo, 6 corsi regionali Pegaso e uno di interesse nazionale (Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico). Sono 175 i ragazzi che hanno conseguito quest’anno il titolo di dottore di ricerca, al termine del triennio. Purtroppo sulla ricerca incombe il termine, nel 2026, dei fondi Pnrr. Al via di questo percorso vi hanno certamente detto che eravate il futuro del Paese, oggi siete il presente della ricerca, strumento mediante il quale l’umanità progredisce".

Quindi gli interventi e testimonianze di tre ricercatori universitari: Ilaria Cursaro, dottoressa in Chemical and Pharmaceutical Sciences; Rosario Amato, ricercatore del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa; Nicoletta Ademollo, ricercatrice all’Istituto di Scienze Polari del CNR.

Infine la consegna di un ricordo della cerimonia da parte dei direttori dei Dipartimenti ai settanta giovani dottori avviati dall’ateneo senese sulla strada della ricerca e forse anche della carriera accademica.

Paola Tomassoni