Graduation day dei ricercatori. Ospite Malfitana

Domani alle 15 nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Siena, la cerimonia del Phd Graduation Day, momento di festa e celebrazione per i 175 dottori di ricerca dell’Ateneo senese che hanno conseguito il titolo durante l’ultimo anno accademico. L’incontro sarà aperto dal delegato ai dottorati di ricerca, Andrea Garulli, poi quattro interventi in scaletta: quello di Ilaria Cursaro, dottoressa in Chemical and pharmaceutical sciences; di Rosario Amato, ricercatore al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa; di Nicoletta Ademollo, ricercatrice all’Istituto di Scienze Polari del CNR E per finire quello dell’ospite della giornata, il professor Daniele Malfitana, presidente della Scuola Superiore dell’Università di Catania.

In mattinata, alle 10:30 nell’Auditorium del Santa Chiara Lab, il professor Daniele Malfitana terrà una lezione ai dottorandi dal titolo ’Ricerca, didattica, public engagement: come muoversi oggi?’. "I neodottori di ricerca – sottolinea il rettore Roberto Di Pietra - sono il futuro della ricerca nel nostro Paese. La cerimonia del PhD Graduation Day è un momento per festeggiare questa capacità di generare nuova ricerca, non solo per il sistema universitario, ma anche per il futuro del sistema Paese".

Daniele Malfitana, ospite dell’evento, è ordinario di archeologia presso l’Università di Catania e direttore della Scuola di Specializzazione in beni archeologici e presidente della Scuola Superiore dell’ateneo catanese. È stato Direttore dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (2011-2019) e Dirigente di ricerca del Cnr. È responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca in Italia e all’estero e presidente del Comitato tecnico scientifico per l’Archeologia del Ministero della Cultura e membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici.