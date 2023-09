Gori e Vichi protagonisti in piazza D’Armi

Leggere che passione e per gli amanti del libro ecco un appuntamento da non perdere. Venerdì alle 18 è in programma nella Piazza D’Armi della Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi, un incontro con gli scrittori Leonardo Gori e Marco Vichi. Presenteranno i loro libri ’La libraia di Stalino’ (edizioni Tea) e ’Nulla si distrugge – Un’avventura del Commissario Bordelli’ (Guanda editore). Due scrittori che sono anche due amici, due romanzi apprezzati dal pubblico, una conversazione con loro e tra loro nella suggestiva piazza d’armi della Fortezza. Con i due autori dialogherà Simone De Santi. Leonardo Gori è uno scrittore italiano, autore di libri gialli. Marco Vichi scrive su riviste e quotidiani locali ed è stato curatore di antologie come Città in nero e Delitti in provincia. L’ingresso è libero. L’iniziativa è a cura di Disco ShopMondadori Bookstore e associazione locale La Scintilla.

Fabrizio Calabrese