Golf, chiamata di prestigio. L’atleta paralimpico. Bianciardi negli Emirati

"Mi stavo preparando per un paio di appuntamenti di un certo valore in Portogallo a inizio 2024. Poi invece ecco la chiamata per un evento di caratura mondiale nel golf. Non ho potuto dire di no...". Sorride, Riccardo Bianciardi. E ne ha ben ragione, lui che ormai è considerato a pieno diritto una eccellenza nello sport valdelsano, protagonista oltre i confini italiani ed europei. Nel suo già brillante percorso sul green, il trentaduenne poggibonsese, atleta paralimpico della nazionale in forza al Circolo L’Abbadia di Colle, ha saputo tagliare un altro traguardo. Sarà infatti tra i partecipanti, il 23 e il 24 gennaio, al G4D Tour, a Ras Al Khaimah presso Hamsra Golf Club, negli Emirati Arabi Uniti. Un campionato iridato nella zona nord occidentale del Paese che si affaccia sul Golfo Persico, non lontano da Dubai: ci sarà anche Rory Mc Ilroy, il numero 1 della disciplina, il più popolare di tutti i big. Dopo essere riuscito a salire ai vertici continentali nella categoria Netto imponendosi nei mesi scorsi nello Hampshire in Inghilterra, Riccardo Bianciardi si concentra adesso su questa nuova rilevante tappa. Ancora un salto di qualità che non lascia nell’indifferenza. "Non mi aspettavo di entrare nel novero dei concorrenti a una competizione così prestigiosa. Per me è un grande onore. Tra poco più di un mese, la partenza. Mi accompagnerà Giovanna, la mia fidanzata". Appena un paio di anni fa il trapianto di rene per Riccardo. Poi la ripresa graduale delle attività agonistiche internazionali, il recupero e la scalata nelle graduatorie fino al felice approdo tra i migliori al mondo. Il diploma turistico, il lavoro a Poggibonsi presso il supermercato Coop a Salceto e una passione che gli ha permesso nel tempo di conquistare numerosi titoli, combattendo con successo contro tutte le avversità e rimuovendo ogni genere di barriera. "Proseguo con gli allenamenti, all’Abbadia a Colle, centro golfistico che mi sostiene e a cui sono iscritto, e a Bagnaia. Non chiedetemi pronostici per le sfide negli Emirati Arabi Uniti - conclude - perché non c’era alcunché di preventivato riguardo alla mia presenza. E forse devo ancora rendermi conto della portata dell’avvenimento". Paolo Bartalini