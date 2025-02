Gloria Rustica, un’unica occasione nel Nicchio

Il 2 luglio 1994, per la carriera dedicata ai 50 anni dalla liberazione di Siena, fa il suo esordio la femmina baio, classe 1989, Gloria Rustica di Fabio Pocci. Va in sorte al Nicchio che l’affida a Cittino II. Il posto alla mossa per questa carriera non è male, il sesto, anche se dobbiamo dire, proprio per quello che accade sotto gli occhi del mossiere Amos Cisi, al momento dell’abbassamento del canale si troverà ancora più in basso, iniziando un accanito duello con il Valdimontone con Etrusco e il Pesse. Ma nonostante questo si troverà subito a ridosso delle prime due posizioni, dietro alla Pantera con Uberto e Massimino e al Bruco con Trecciolino e La Fanfara. Così, dopo il primo San Martino, eccola terza e pronta magari ad insidiare le prime posizioni. Ma il primo Casato è decisivo per l’esito della carriera e per la stessa cavalla: la Pantera passa indenne, il Bruco cade e così fa Cittino II che prova e resistere ma lascia da sola Gloria Rustica che non riesce ad insidiare da sola la corsa solitaria di Uberto e Massimino che, dopo quasi tre giri in testa, si portano in Stalloreggi lo splendido cencio di Leo Lionni. Per Gloria Rustica sarà la prima ma anche l’ultima presenza sul tufo.

Massimo Biliorsi