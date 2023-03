Gli studenti non votano, danno vita a Siena

Pino Di Blasio

Gli studenti universitari non votano per il governo della città. Ma il futuro sindaco e i 32 consiglieri saranno scelti da chi vive, lavora e fa affari grazie ai 15mila studenti delle due università. Erano 20mila un decennio fa, la cifra plausibile è che Siena abbia perso 24 milioni di euro all’anno per oltre 2mila iscritti in meno. Il rapporto con gli atenei, il pasticcio della mensa di via Bandini, l’errore commesso dall’ex presidente della Regione Rossi di creare un’azienda unica Dsu (che ha pagato 4 milioni e mezzo al Comune per un immobile privo della certificazione antisismica), il caos delle residenze, l’allergia ai locali per giovani di una città che vuole andare a letto presto, saranno un tema centrale nella campagna de La Nazione. Gli aspiranti sindaco sono avvertiti.