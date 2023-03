Gli studenti in visita a Palazzo Pegaso e al Consiglio regionale

La Costituzione Italiana e lo Statuto della Regione Toscana al centro dell’incontro degli studenti dell’istituto superiore Sarrocchi di Siena, in visita al Consiglio regionale della Toscana, accolti dal vicepresidente Stefano Scaramelli. I giovani in visita a Palazzo del Pegaso infatti hanno potuto confrontarsi con le istituzioni e assistere alla seduta d’Aula del Parlamento Toscano. Torneranno in classe con una copia ciascuno della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana e con un Gagliardetto con il Pegaso Alato simbolo della Toscana e della vicinanza dell’Assemblea Legislativa Toscana ai giovani.