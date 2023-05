Gli studenti del Roncalli ambasciatori dei temi ambientali

Un mondo green che muove i suoi passi anche dalla scuola. Le classi 5 A e B del Liceo scientifico delle scienze applicate dell’Istituto di istruzione superiore Roncalli di Poggibonsi hanno partecipato alla conferenza ’Conversazioni carbon neutral’. L’iniziativa si è svolta alla facoltà di Scienze ambientali dell’Università di Siena dove gli studenti erano presenti come ambasciatori dell’Alleanza carbon neutral per presentare gli elaborati grafici sui cambiamenti climatici, in uno degli appuntamenti del ricco calendario di ’ConversAzioni Carbon Natural’ edizione 2023.

L’articolato lavoro presentato dalle classi della scuola diretta dal preside Gabriele Marini ha come titolo ’Preferirei… del verde tutto intorno’.

Uno studio in cui si approfondisce quanto sia importante una svolta verso un maggiore impegno nel rispetto dell’ambiente. L’istituto Roncalli è ormai in prima fila su questo tema.

Fabrizio Calabrese