Gli studenti come guide Torna ’Ask Me Colle’

Guide per un giorno, anche quest’anno torna ’Ask Me Colle’ con i percorsi di visita alla città in compagnia degli studenti del San Giovanni Bosco. Due itinerari per la stagione 2023: il percorso storico-artistico in città si affiancherà a una novità assoluta, la passeggiata naturalistico-ambientale sul Sentierelsa. ’Ask me Colle’ è un percorso di formazione e orientamento per gli studenti delle classi quarte dell’Istituto. "Il nostro obiettivo – afferma la professoressa Alice Villa – è scoprire tutto ciò che Colle ha: beni culturali, patrimonio artistico, ambiente e territorio. Conoscere per tutelare". L’appuntamento è per il primo giugno, la mattina con le scuole e il pomeriggio con chiunque abbia voglia di scoprire qualcosa di nuovo sul territorio. Il ritrovo è alle 15 in Piazza Arnolfo per il percorso storico-artistico e al Ponte San Marziale per il percorso naturalistico-ambientale. Per prenotarsi scrivere a [email protected] "Hanno collaborato docenti di tutte le discipline – afferma il dirigente del San Giovanni Bosco, Massimo Pomi – Oggi è una festa per gli alunni che si fanno ambasciatori dell’arte e dell’ambiente".