Gli sguardi sul mondo . Da McCurry a Latif. I grandi della fotografia protagonisti al Siena Awards

Steve McCurry ha ricevuto dall’Università di Siena la laurea ad honorem per l’antropologia. Quella foto ’Ragazza afgana’ è passata alla storia, è il ritratto più famoso di questo grande fotografo protagonista al Siena Awards.

Si chiama ’Mexico border’, confine messicano dove incombono centinaia di chilometri del muro costruito per respingere l’afflusso di migranti che dal sud cercano una vita migliore al nord la mostra di Adrees Latif, fotografo di fama planetaria (premio Pulitzer nel 2008), responsabile Reuters per l’Asia, che ha portato i suoi obiettivi in tutte le zone calde della terra. In questo caso, lungo il ’Mexico border’ più che mai fronte caldissimo per l’immigrazione (dopo le durissime posizioni all’assemblea Onu di Donald Trump), dove sono ritratti uomini e donne, anziani e bambini tra polvere, cespugli, fuochi e soprattutto quel lungo muro che sbarra loro la strada verso un avvenire possibile.

Ieri mattina è stata inaugurata al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga ’A question of balance’ la mostra di Elliot Ross. Con le sue fotocamere analogiche ha immortalato quei paesaggi dell’Ovest americano dove l’acqua è chimera, per i Diné che ogni giorno devono fare chilometri per l’approvvigionamento; mentre a pochi passi la ricca contea di Washington ha così tanta acqua da rendere sempre più verdi i campi da golf. Storie di vita, storie di guerra, storie di sopravvivenza.