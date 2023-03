Gli scout fanno lezione di pc e smartphone

I giovani scout insegnano e gli adulti, in particolar modo pensiamo a chi ormai ha qualche primavera in più, imparano. Bella iniziativa quella promossa dall’Agesci Gruppo Scout Montepulciano 1 e dall’Auser di Sant’Albino. In cosa consiste? In un ciclo di quattro lezioni, tutte gratuite, all’Auser della frazione poliziana dove i "nativi digitali" insegneranno ad utilizzare computer e smarthpone, strumenti ormai fondamentali per la vita di tutti i giorni in un’era che si sta "digitalizzando" sempre di più. Si tratta di un corso base per imparare ad utilizzare al meglio alcuni degli apparecchi moderni con l’obiettivo di far prendere confidenza a chi non ne ha molta, "cucendo" un corso sulla base delle esigenze dei partecipanti. "Protagonisti saranno i ragazzi del Clan dai 16 ai 21 anni - spiega la capo Clan Ilaria Pellegrini - che spiegheranno il funzionamento di questi dispositivi. Abbiamo realizzato un questionario che successivamente è stato consegnato e gli argomenti specifici saranno trattati in base alle risposte che arriveranno. Sappiamo che hanno risposto tante persone e questo ci fa molto piacere". Dall’utilizzo delle mail alle nuove app, una volta la carta pensava a tutto ma oggi il mondo è cambiato e almeno un minimo di competenza tecnologica è ormai essenziale. Le lezioni si svolgeranno il 18 e 25 marzo mentre ad aprile le date sono l’1 e il 15 sempre di sabato dalle ore 16 alle 18. Coloro che sono in possesso di computer e smartphone possono portarli a lezione. Dunque si tratta di un’idea utile per tutti perché anche i giovani potranno imparare, insegnare infatti è qualcosa di nobile ma che richiede anche responsabilità e passione.

Luca Stefanucci