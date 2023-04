Gli scatti dal ’Mondo del silenzio’ "Il marlin a caccia nel Messico e il corallo nero nei mari di Sicilia"

di Riccardo Bruni

All’inizio sott’acqua ci andava con il classico fucile subacqueo, che però non sparava mai. Così Filippo Borghi, senese, lo ha sostituito con una macchina fotografica quando aveva poco più di vent’anni. E i risultati gli hanno dato ragione. Non tanto per i premi vinti, tra cui il Siena Awards, ma soprattutto per le emozioni che la fotografia subacquea gli ha dato e continua a dargli.

E anche adesso che di anni ne sta per compiere cinquanta e di fotografie ne ha scattate tante, la voglia di tornare laggiù è un richiamo al quale non sa resistere più di tanto.

"Ho lavorato da poco a un progetto sul corallo nero nei mari siciliani per il National Geographic, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. In estate, invece, mi dedicherò al Mediterraneo. Calabria, Toscana, fino alla parte più esterna della Liguria, al confine con la Francia, dove ci sono cose interessanti anche a livello archeologico. Tra ottobre e novembre, invece, vorrei andare a fotografare i mari del Messico, dove in quel periodo ci sono i marlin che vanno a caccia di sardine. E poi con altri fotografi sto valutando l’idea di andare a Mauritius per i capodogli".

Cosa si prova laggiù?

"Cousteau lo aveva definito il Mondo del silenzio. Devi godertelo con calma, rilassarti. Abbandonarti alla meraviglia di queste creature. Sono tornato adesso dall’Antartide, per esempio, e lì i pochi pesci che sopravvivono al freddo si sono evoluti fino ad avere nel sangue una specie di antigelo, come quello che noi mettiamo nelle macchine. Laggiù puoi trovarti di fronte a grandi animali come le balene ma anche pesci grossi quanto un chicco di riso che sono incredibili. Nelle profondità ci sono ancora tanti animali straordinari da scoprire e questa curiosità ti spinge ogni volta a tornare".

L’emozione più grande?

"Ogni volta che ho incontrato un animale che cercavo da tanto. La prima volta che ho visto uno squalo, per esempio. Oppure la foca leopardo, che per me è sempre stato un animale mitologico dei mari freddi e quando mi sono trovato davanti questa creatura mastodontica è stato incredibile".

Quanto conta la preparazione?

"È la base di tutto. Non bisogna mai trascurarla. In ogni caso è sempre un tipo di attività che presenta dei rischi. Ma se uno la fa con consapevolezza può ridurli. C’è un polpo australiano, per esempio, che è grande più o meno dieci centimetri ed è mortale. Se lo conosci lo eviti, è il caso di dirlo, e lui nemmeno ti considera. Ma se non sai che in quel posto c’è questo animale e ti avvicini incuriosito, quello magari ti pizzica e addio".

Cos’altro è necessario?

"La perseveranza. Senz’altro. La grande foto arriva sempre dopo tanti fallimenti. Magari dopo anni che non sei riuscito a fare quello che volevi".