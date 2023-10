Gli otto punti della Cisl: "Clima interno alle Scotte. Noi siamo fuori dal coro"

"La Cisl siede al tavolo sindacale con le parti sociali e con l’Azienda in attività di controllo e monitoraggio. Siamo stati costretti a un’iniziativa propositiva per il benessere dei lavoratori delle Scotte, dove da tempo la situazione relativa al clima interno è critica. E noi, seppur fuori dal coro delle altre sigle, lo denunciamo da tempo. Abbiamo stilato questi otto punti ai quali doveva essere l’Azienda a pensare". Riccardo Pucci, segretario Cisl Siena annunciando, insieme a Valentina Francesconi di Fp Cisl e ai segretari di Fnp pensionati e Cisl Medici, il ‘Patto per Le Scotte, otto punti per la valorizzazione del personale sanitario’. Il documento, sul quale il sindacato chiede un nuovo tavolo di lavoro con l’Azienda ospedaliera, pone, fra gli obiettivi prioritari, diminuire la mobilità in uscita del personale interno. Il Patto per le Scotte è la risposta al ‘clima interno’ caratterizzato da disagio diffuso fra i lavoratori dell’ospedale, emerso dal report della Sant’Anna".

"Questi sono i punti che riteniamo indispensabili per far cambiare volto alla nostra azienda e per attuare il vero cambiamento – sottolinea la segretaria della Fp Cisl Valentina Francesconi. – Su questa piattaforma saremo disponibili a confrontarci". I punti partono dal corretto inquadramento professionale tramite l’ausilio dei piani di attività che individuano il timing, le attività da svolgere e le competenze di ogni professionista, eliminando il demansionamento. Poi la valorizzazione e controllo dei carichi di lavoro per tutti i professionisti; quindi formazione sul lavoro; stage di formazione retribuito da fare in altre aziende; partecipazione attiva su procedure e strategie per coinvolgere il personale alle scelte aziendali; individuazione di figure professionali interne che possono svolgere servizio di tutoraggio per affiancamento al nuovo personale; richiesta di inserimento delle figure di assistente sociale e educatore professionale; corretto utilizzo delle ore e ferie accantonate; partecipazione di professionisti sanitari alla libera professione; inserimento di tutti i lavoratori dei setting interessati alla fruizione economica in percentuale dei progetti; prevenzione delle aggressioni.

"Vorremmo anche la condivisione dei dati delle attività e del clima interno all’ospedale, perché il dg non sia l’uomo solo al comando – dicono i sindacalisti -. Per quanto riguarda le direzioni di Unità operative da attribuire, è necessario riequilibrare i numeri fra ospedalieri e universitari e vorremmo conoscere la nuova procedura: quali i punteggi attribuiti e chi è il terzo membro che farà parte della commissione giudicante, insieme al direttore sanitario e direttore del Dipartimento".

Paola Tomassoni