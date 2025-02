Gli incontri su ’Palestina e diritti negati’. Cosa sta accadendo nella Striscia di Gaza

A partire da oggi alle 18, presso la sede dell’Università per Stranieri di piazza Rosselli, prenderà avvio il ciclo di incontri aperto alla cittadinanza dal titolo ’Palestina e diritti negati: conflitto, genocidio e implicazioni globali’, che proseguirà con altri tre appuntamenti fino a maggio. L’iniziativa vuole essere occasione di informazione, riflessione e sensibilizzazione sui temi connessi al genocidio compiuto dal governo israeliano nella Striscia di Gaza e alla colonizzazione in via di intensificazione in Cisgiordania. Interverranno studiosi ed esperti della questione israelo-palestinese che contribuiranno, con letture di taglio storico, archeologico, antropologico e sociologico, a gettare luce su temi connessi con quanto sta accadendo nei territori occupati, dalla crisi umanitaria alla distruzione dei luoghi culturali, dalla forzata ridefinizione urbanistica di Gerusalemme Est alla manipolazione del diritto internazionale per giustificare la guerra di annichilimento a Gaza. Gli incontri si terranno in aula magna e potranno essere seguiti anche in streaming. Oggi Francesco Chiodelli dell’Università di Torino parlerà di ’Gerusalemme contesa. La geopolitica urbana della questione israelo-palestinese’.