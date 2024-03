Gli hotel fanno il pieno. Venduto il 98% di camere

"Le Strade Bianche? Finalmente siamo riusciti a riempire gli alberghi, cosa che non era avvenuta neanche in periodo di Palio". La presidente di Federalberghi Confcommercio, Rossella Lezzi, lascia parlare i numeri: "Il tasso di occupazione delle strutture ricettive è del 98% con ospiti che hanno preso l’aereo da vari Paesi europei per riuscire a essere presenti alla manifestazione sportiva". Il riferimento va non solo ai ciclisti che hanno deciso di partecipare alle Strade Bianche, ma a tutto l’indotto che ruota attorno al grande evento: "Ci sono gli accompagnatori appartenenti ai vari team, ma anche le famiglie con bambini e tutti gli appassionati di ciclismo, che hanno scelto di venire a Siena – spiega Lezzi –. Del resto, qui gli alberghi, grazie al progetto ’Strade di Siena’ dedicato alle strutture per il turismo dei bikers, si sono dotati di una serie di servizi ad hoc, certificati da un apposito ente nell’ambito di un protocollo severo. Questo ha dato una marcia in più all’offerta sul territorio". La presidente di Federalberghi Confcommercio continua: "Gli ospiti sono estremamente soddisfatti della qualità del servizio, alcuni hotel infatti consentono anche di portare la bicicletta in camera, visto che si tratta di mezzi che possono costare anche 15mila euro". Ma non finisce qui: "Ci sono state polemiche sui costi degli hotel – evidenzia Lezzi –. Ma tutto è connesso alla richiesta di servizi. Faccio un esempio: atleti e team chiedono la colazione anticipata alle 6 del mattino per poter affrontare la gara in condizioni ottimali. In questo caso, non solo va pagato il personale per il lavoro straordinario, ma va anche raddoppiato il numero di addetti in sala, perché la colazione deve essere pronta per 120 persone tutte insieme. La stessa cosa vale per il check-out, che viene posticipato dopo la gara per consentire agli atleti di farsi la doccia. Insomma, ci sono costi aggiuntivi per le strutture che vanno rimessi sul prezzo della camera". Al di là delle polemiche, il giudizio di Lezzi è positivo: "Le Strade Bianche sono una cosa meravigliosa e anche quest’anno Siena ha dimostrato la capacità di organizzarsi per accogliere i grandi eventi".

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Turismo, Vanna Giunti: "Le sensazioni sono molto positive. La città è piena di turisti che si sono aggiunti a partecipanti, iscritti e addetti ai lavori. Credo che gli esercenti siano soddisfatti, anche se naturalmente possiamo sempre migliorare e affinare qualche aspetto. Non solo le presenze, però: credo che grazie alle immagini di Rcs, Siena e il suo territorio abbiano avuto ancora una volta una vetrina internazionale, che non può che essere salutata con grandissima soddisfazione per i risvolti futuri. Ringrazio quindi Rcs e la macchina comunale che ha contribuito a questo ennesimo successo".