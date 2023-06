Gli effetti del maltempo Danneggiata una scuola

POGGIBONSI

l violenti nubifragi di questi giorni hanno provocato infiltrazioni di acqua sul tetto della scuola dell’infanzia di Luco, ’La Tartaruga’. Preso atto del problema, l’amministrazione comunale di Poggibonsi ha incaricato una ditta di edilizia acrobatica di sistemare il tetto. L’intervento sarà effettuato a breve e costerà 9.500 euro. "A seguito dei rovesci temporaleschi anche di forte intensità che stanno caratterizzando questo periodo, si è verificata la presenza di numerose infiltrazioni presso la copertura della scuola dell’infanzia di Luco ’La Tartaruga’- spiega il Comune -. Di conseguenza è emersa la necessità di eseguire quanto prima alcuni interventi manutentivi improcrastinabili di pulizia e risanamento della copertura". Poggibonsi, anche in questi giorni, è un grande cantiere aperto. Sono infatti in corso in interventi particolarmente importanti sulle opere pubbliche cittadine, per un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro, realizzato grazie ai fondi Pnrr.