Gli dice di non fumare nel gazebo, lui strattona il proprietario

Lo invita più volte a non fumare nel gazebo del bar perché vietato. Il marocchino prima fa finta di capire, poi strattona per un braccio il marito di una delle titolari del Bar "La Casetta" di Abbadia San Salvatore. Quello dove mercoledì della scorsa settimana si è consumata una rapina a mano armata.

"Non solo fumava dove c’è il divieto – racconta Franco Capocchi marito di Sara che ha detto ’no non mi stendo a terra’ al rapinatore- ma era venuto a mangiare cibi acquistati in un negozio. Gli ho fatto notare che anche questo non si poteva fare sia per motivi igienici sia per motivi fiscali".

Lo straniero era ferito, ha perso anche del sangue finito su una sedie e per terra. Non sarebbe stato ferito da nessuno, ma si sarebbe procurato da solo la ferita al braccio cadendo perché inseguito dal proprietario di un negozio dove aveva tentato di rubare una tuta. L’episodio è stato raccontato sui social dove da giorni il tema del ripetersi di furti, della rapina, della "presenza in paese di strane persone" è dominante. Cittadini che si dicono consapevoli che occorre alzare la guardia per prevenire al massimo furti, tentati furti. Intanto proseguono a pieno ritmo le indagini per giungere alla identificazione dell’autore della rapina che ha "elevato", in negativo, la tipicità dei reati.

Massimo Cherubini