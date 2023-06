’Gli Dei ritornano’ al Quirinale Mattarella e i tesori di San Casciano

di Federica Damiani

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata inaugurata la mostra ‘Gli Dei ritornano. I bronzi di San Casciano’. Mattarella ha ascoltato con grande interesse gli interventi che si sono susseguiti nel pomeriggio al Quirinale. Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha ricordato come, appena insediato, nell’ottobre del 2022 ha vissuto una prima bella emozione quando il direttore Massimo Osanna gli ha illustrato i ritrovamenti appena avvenuti. "Subito ho dichiarato il mio plauso entusiasta, ho prevveduto affinchè il corpus dei ritrovamenti potesse trovare una degna esposizione. Essere al Quirinale – ha dichiarato il ministro – è una scelta di alto valore simbolico. La cultura è il collante profondo della nazione italiana, ma anche della comunità internazionale e il terreno di alacre ricerca condivisa e anche pegno universale di pace. Come ci testimonia questo scavo, è una coesistenza pacifica tra le genti dell’Italia antica. Per Benedetto Croce la storia è sempre fatto contemporaneo. Ciò che è accaduto a San Casciano racconta il vero senso dell’articolo 9 della Costituzione. Sappiamo quanto ha influenzato la storia italiana e non solo lo scavo di Pompei e il ritrovamento dei Bronzi di Riace. Auguro altrettanto futuro ai reperti di San Casciano, da ministro e cittadino".

Per il direttore generale dei Musei Massimo Osanna "nel 2022 l’archeologia ci ha regalato una scoperta straordinaria. Lo scavo del Bagno grande può essere considerata una delle imprese archeologiche più importanti del secolo. Un santuario antico che nasce intorno al III secolo aC nella zona etrusca di Chiusi e che sarà frequentato fino al IV secolo dopo Cristo quando con l’Editto di Teodosio parte dei culti pagani vennero chiusi. 300 manufatti tra cui spiccano decine di rappresentazioni, parti del corpo e organi interni e statue che rimandano alle culture greca, etrusca e romana e alla loro ibridazione che ha dato vita alla cultura della nostra Italia antica e che influenza ancora oggi il nostro mondo contemporaneo – ha continuato Osanna -. La prassi cultuale legata alle acque termali dispone di una pratica ben attestata dall’archeologia del Mediterraneo, soprattutto in Etruria ma emerge qui per la prima volta con tutta la sua forza da un contesto praticamente intatto, scavato con una metologia ineccepibile grazie anche alle tecniche contemporanee. Il santuario doveva essere particolarmente celebre, ne troviamo traccia anche in un’epistola di Orazio".

Per la sindaca di San Casciano Agnese Carletti si tratta della "riscoperta della nostra storia e della costruzione di una nuova possibilità culturale, sociale ed economica. Le nostre coscienze sono cambiate da una nuova consapevolezza. I bronzi che restituiamo a noi stessi e agli italiani sono il simbolo di una vivacità culturale che tiene in vita i piccoli luoghi di provincia da sempre. Quella vivacità che se alimentata può permetterci di guardare al futuro con fiducia e speranza. Una squadra composta da Istituzioni ed enti, cittadini, professionisti e mecenati insieme per un obiettivo comune; un museo e un hub internazionale in cui i giovani possano esprimersi. San Casciano è un comune di 1.500 abitanti che nonostante le difficoltà ha avuto l’ambizione di sognare in grande, anche grazie al favore degli dei del Santuario".

Jacopo Tabolli, professore di etruscologia all’Universita per stranieri di Siena e coordinatore della mostra ha ricordato "come il racconto in itinere alla comunità di San Casciano dei Bagni dei risultati preliminari dello scavo ha risposto ai principi dell’archeologia civica. Grazie al Ministero inauguriamo la mostra che abbiamo pensato con la stessa emozione e responsabilità delle fasi concitate di scavo". Numerosi ringraziamenti anche per l’Universita degli stranieri di Siena, nella figura del rettore Tomaso Montanari, che ha coordinato il lavoro degli scavi

invitando decine di studenti e archeologi da tutto il mondo e per il cardinale Augusto Paolo Lojudice che ha lavorato affinchè si realizzasse la vendita del Palazzo, futura sede del Museo.