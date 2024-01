Gli anziani nell’era digitale. Inclusione e aiuto, le sfide del progetto ’Gioia+’

Bilancio positivo per il secondo anno di attività del progetto ‘Gioia+. La gioia di vivere luoghi digitali per potenziare legami’, dedicato agli anziani e alle persone a rischio esclusione, realizzato con il contributo di Fondazione Mps attraverso il bando ‘Riesco’ e promosso dall’Auser Dirio Ciani di Colle Val d’Elsa con Motus e Straligut teatro. Il bilancio vede all’attivo la realizzazione di 16 laboratori e gruppi di socializzazione grazie al coinvolgimento di 7 residenze sociosanitarie, 8 centri diurni per anziani, 4 eventi pubblici e la formazione di 120 volontari per la nuova figura professionale di ‘facilitatore digitale’.

Gli anziani, ad esempio, hanno imparato a fare uso di un’app facilitata per tenersi in contatto online e, in collaborazione con la Società della salute senese, sono stati potenziati i gruppi di socializzazione on line. Sono stati inclusi in questa attività anche soggetti fragili, a rischio esclusione sociale, individuati dai servizi sociali. "Il digitale crea distanze se usato male, invece deve essere un elemento che crea uguaglianza e non disuguaglianza – ha commentato Serena Spinelli, assessora regionale alle politiche sociali –. Il progetto la qualità di mettere in rete molte associazioni, con una connessione di welfare di comunità e inclusione. Un elemento su cui stiamo lavorando è la connessione con le residenze per anziani che sono un pezzo della città".

Le parole d’ordine sono coesione sociale e inclusività. "Crediamo che le realtà del terzo settore siano un attore fondamentale per la coesione sociale – ha commentato Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps –. Il progetto dà vita a un presidio capillare sul territorio, nuove reti relazionali e spazi comuni a supporto delle fasce più fragili". Si parla infatti una rete di 21 soggetti tra istituzioni, enti e associazioni. "È una nuova forma di socializzazione digitale – ha detto Micaela Papi, assessore comunale ai servizi sociali –. In un mondo in cui la tecnologia può essere un potente mezzo di connessione questo è più di un progetto: è una forma innovativa di welfare, è un abbraccio digitale".

Soddisfatto anche il direttore generale del progetto Andrea Dilillo: "Abbiamo migliorato la qualità della vita degli anziani più vulnerabili – ha detto –. Crediamo che il digitale sia il terreno per l’incontro tra le nuove generazioni e gli anziani".