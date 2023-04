Gli alunni vanno volentieri a scuola? A volte gli adulti pensano di no

Le parole dei nostri compagni lo confermano, riconoscono l’importanza della scuola nella loro crescita, nel loro futuro. La vorrebbero, però, diversa; soprattutto un luogo di condivisione: spazi ampi e colorati in cui ritagliare momenti di dialogo, di confronto positivo, che porti aria fresca e ossigeno, abbatta i muri e aiuti a crescere. Sogno o realtà?

Gli alunni apprezzano che la scuola li prepari in modo adeguato per poi inserirsi nel mondo del lavoro, che sia inclusiva e non ci siano più differenze di livello, che proprio tutti possano avere una cultura generale. I ragazzi sanno come la scuola sia aperta a tante iniziative formative, ma come, poi, debba fare i conti con un’organizzazione troppo rigida e con un’edilizia ’in rovina’.

Così guardano oltre ; alla Finlandia, dove la scuola risulta meno pesante, con intervalli di 15 minuti al termine di ogni ora. Oppure al modello steineriano, che sostiene una formazione finalizzata allo sviluppo affettivo e morale dei ragazzi, dove l’impegno e la volontà nello studio dovrebbero formarsi naturalmente. Una scuola diversa, dunque, è possibile, ma gli adulti vorranno ascoltarci e costruirla con noi?

("Benvenuti nella nostra scuola ideale", disegno di Damiano Filone e Agaphia Bigione)