Gli aiuti con le carte ’Dedicata a te’ Oltre 3mila i beneficiari nel Senese

Al via ‘Dedicata a te’, la misura di sostegno alle famiglie ideata dal ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. La distribuzione delle social card agli uffici postali inizierà il 17 luglio, ma prima di ritirare la carta, il titolare dovrà attendere il 18 luglio per avere la comunicazione da parte del Comune del numero della carta. Il ritiro a partire dal 25 luglio, la carta deve essere attivata entro il 15 settembre. Le famiglie aventi diritto sono state individuate dall’Inps, che comunica la lista ai Comuni che, a loro volta, manderanno la nota ai beneficiari. La carta consente una spesa fino a 382,50 euro in beni di prima necessità e ai beneficiari sarà anche offerto uno sconto del 15% sugli acquisti presso i negozi aderenti.

Le carte ‘Dedicata a te’ sono state divise fra i Comuni italiani in due diverse quote. La prima distribuita in proporzione alla popolazione residente, la seconda considerando la differenza tra il reddito pro capite medio del Comune e quello nazionale, tenendo conto della popolazione di ogni Comune. Sono 3.085 i nuclei familiari che riceveranno la carta in provincia, 584 a Siena. Fra i comuni che riceveranno più carte spiccano Colle Val d’Elsa, con 239 carte e Poggibonsi, con 315. La misura, destinata a famiglie di almeno tre componenti con un Isee inferiore ai 15.000 euro, mira a contrastare la povertà alimentare in un periodo in cui l’inflazione sta facendo lievitare i prezzi.

Eleonora Rosi