Gli affreschi recuperati Le tante storie del ciclo della Tebaide al centro del progetto di restauro

Due eremiti che incontrano giovani cacciatori, monaci che cercano di convincere un anacoreta barbuto della reale presenza di Cristo nell’Eucarestia, altri monaci che soccorrono un eremita morente all’ingresso di una grotta e scoprono che si tratta di una donna, un barcaiolo con i capelli al vento che trasporta un vecchio monaco accigliato. Sono tante le storie raccontate dal ciclo della Tebaide (il nome deriva dall’ambientazione egiziana), finalmente al centro di un progetto di recupero.

Gli affreschi si trovano in uno degli ambienti di pertinenza della Società di esecutori di Pie Disposizioni, al Santa Maria della Scala (terzo livello sotto il manto stradale). Attribuiti a Lippo Vanni, sono stati realizzati tra il 1341 e il 1345. Furono riscoperti tra il 1999 e il 2000, durante un intervento di restauro. Come ha ricordato Biagio Lo Monaco, rettore della Società di esecutori di Pie Disposizioni, l’intervento di recupero è stato reso possibile grazie al generoso sostegno finanziario di Robert Cope, mecenate inglese appassionato dell’arte italiana e presidente della Fondazione Vaseppi.

"Siamo entusiasti di sostenere progetti a Siena – ha detto ieri Cope, alla presentazione dell’operazione – perché Siena è un faro di eccellenze artistiche e culturali. Questo patrimonio è un bene inestimabile non solo per i senesi ma per l’umanità. E in un mondo sempre più globalizzato e mercificato deve essere preservato e valorizzato". Il restauro è già iniziato e sarà completato entro la primavera del prossimo anno. È stato affidato a Massimo Gavazzi con la collaborazione di Luca Bellaccini, la direzione dei lavori dell’architetto Alessandro Bagnoli e la direzione artistica alla storica dell’arte Laura Martini.

Riccardo Bruni