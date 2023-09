Giustizia più vicina a enti e cittadini a Siena: Convegno il 22

"Con l’organizzazione, in collaborazione con l’Università, del convegno internazionale del 22 settembre (aula magna rettorato ore 10.45-17.30), gli avvocati senesi hanno deciso, per quanto riguarda la materia arbitrale ingiustamente sottovalutata, di aprire il Foro alle esperienze internazionali (non solo europee) e di costituire una propria Camera Arbitrale", annuncia il consiglio dell’Ordine guidato da Antonio Ciacci. Il progetto della Camera sarà presentato da Francesco Maccari, a coordinare la tavola rotonda l’avvocato Lucia Fabbri, delegata Coa Siena gemellaggi e relazioni internazionali. Parteciperà anche Khawar Qureshi, avvocato inglese di fama mondiale. "Pur essendo inevitabile e salutare l’interconnessione con una realtà ormai globale, la valorizzazione delle caratteristiche identitarie è spesso l’unico presupposto per il successo di qualsiasi iniziativa. Così nella cornice unica offerta dalla tavola rotonda del 22 si innesterà il progetto di dar vita ad un piccolo organismo agile e performante che possa assicurare – dicono le toghe – piena giustizia al cittadino in tempi brevi, in modo imparziale a costi accessibili, senza dover per forza raggiungere il capoluogo. Con la collaborazione dei Comuni del circondario, infatti, il progetto intende in concreto invertire la rotta del progressivo accentramento degli uffici giudiziari, assicurando una sorta di ’arbitrato di prossimità’ da celebrarsi auspicabilmente in ogni angolo della nostra provincia".