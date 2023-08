Giustizia paliesca e nuovi dirigenti Una stagione tutta da disegnare

L’ultimo Palio dell’anno è sempre quello dove si gioca il tutto per tutto. E che spesso dà subito il là alle strategie della stagione seguente. Sarà così anche dopo l’Assunta appena corsa per fantini e Contrade. A giocare un ruolo importante in primis la giustizia paliesca, sia quella relativa a Provenzano che al recente capitolo dell’Assunta di cui dovranno scrivere i deputati della Festa e il mossiere Ambrosione. Qualche fantino rischia infatti di dover fare i conti con squalifiche, anche solo per il cambio di posto qualora abbia già pendenze. E se i due infortunati, Tittia e Brigante, saranno certo pronti per la stagione 2024, i capitani dovranno comunque affrontare il nodo del ricambio generazionale e, più in generale, della rosa dei nomi di chi sarà chiamato ad indossare il giubbetto. Qualche dirigenza sicura al canape nel 2024 si sta già attrezzando, la Civetta osserva con attenzione Antonino Mula, il Valdimontone ’guarda’ al giovanissimo Nieddu fra i possibili emergenti da coltivare. Ci sarà poi, venendo invece al fronte strategie, la tornata elettorale invernale che potrebbe cambiare i protagonisti in Campo. E con essi anche la filosofia seguita, magari con qualche ribaltone. Infine il capitolo cavalli e sanzioni per chi non li presenta: allenatori e fantini hanno già tuonato ’contro’ ma non tutti sono d’accordo.

La.Valde.