Giustarini mette in guardia "Non esasperiamo gli animi"

Tittia la notte dopo il Palio vinto nel Drago nel 2022 non aveva guardato il cellulare però c’era stata a casa una telefonata speciale. "Fabio Giustarini ha chiamato Ilaria, per me è un secondo babbo. Mi ha fatto mille complimenti, mi ha fatto riflettere su questo Palio. Mi ha riempito il cuore di gioia", aveva detto il fantino. Un nome, quello di Giustarini, ex capitano del Nicchio, che nella carriera del sardo-tedesco ha giocato un ruolo basilare, seppure defilato. "Con Giovanni c’è un rapporto speciale, va oltre quello che si instaura fra dirigente e fantino. Gli ho fatto una promessa, poi non ci siamo più detti niente. E da quella promessa è nato tutto", svela Giustarini.

"Mi meraviglio dell’attacco che gli stanno facendo dopo la vittoria nella Selva, dicono che ha condizionato il Palio", va al sodo l’ex dirigente. "Quello che ha di buono Giovanni, al tempo stesso può rappresentare un difetto, è di essere troppo trasparente. Ciò che vuole lo dice e questo può creare ripercussioni. Nel senso che ha dichiarato solo che desiderava montare Violenta. Ricordo che Trecciolino preferiva Berio, che Aceto cercava Panezio e nessuno si scandalizzava". Di più: "Dicono che ha troppe Contrade. Sto ai fatti: l’anno scorso nel Palio di luglio era da solo contro le 5 Contrade rimaste ed è andata a finire che ha vinto. Ad agosto ha montato una cavalla che un altro big aveva rifiutato ed è andare a finire come sapete. Mi domando dove sono le colpe di Tittia. Il 2 luglio scorso ha scelto il cavallo che gli piaceva. Poi che sia in un momento di fortuna, a partire dal posto al canape, è innegabile".

Giustarini lancia infine un monito: "Basta esasperare gli animi altrimenti è un problema serio. E si rischia di andare oltre quella che è la Festa. Se uno in questo momento è più forte che si fa? Si cancella? Sdrammatizzo: gli altri fantini si organizzino per non farlo vincere ma in Piazza e nel rispetto delle regole, durante la Carriera. In fin dei conti è una persona normale che ha diritto di godersi le sue vittorie. Lavora, è disponibile con tutti. La vita l’ha gratificato, merito suo e di chi gli è stato vicino".

La.Valde.