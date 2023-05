Giunta in tempi rapidi I possibili assessori Gli equilibri tra partiti ed esponenti civici

Cinque anni fa il varo della giunta De Mossi fu un mezzo delirio, tra litigi e divisioni, preludio a cinque anni non facili. Questa volta la composizione della squadra che affiancherà Nicoletta Fabio dovrebbe filare più liscia. Sul fronte dei partiti le previsioni sono per tre assessori a Fratelli d’Italia, uno a testa per Lega e Forza Italia.

Per il partito di larga maggioranza relativa in consiglio, scontata la conferma in giunta di Michele Capitani, subentrato nell’ultima parte a Francesco Michelotti dopo la sua elezione al Parlamento con la delega all’urbanistica. Potrebbe essere lui il vicesindaco di Nicoletta Fabio.

Altro nome più che papabile è quello di Enrico Tucci, medico, coordinatore comunale del partito. In alternativa a Capitani, il ruolo di vicesindaco potrebbe toccare a lui, ma in ogni caso avrà deleghe rilevanti.

Il terzo nome di Fratelli d’Italia dovrebbe essere quello di Barbara Magi, biologa, reduce dal mandato in consiglio comunale iniziato nella (fu) lista del sindaco Voltiamo pagina.

Sul fronte Forza Italia non dovrebbero esserci dubbi: Lorenzo Lorè, avvocato, coordinatore provinciale che ha fatto il pienone di preferenze, sarà in giunta. Così come per la Lega l’indicazione ricadrà su un altro dei primatisti di voti, Massimo Bianchini, dipendente Asl, che approderà nell’esecutivo dopo una consolidata esperienza nei banchi del consiglio comunale.

Dal fronte civico si parla con insistenza della possibile nomina della giornalista e presidente Lilt Gaia Tancredi (che era stata sondata anche per la candidatura a sindaco), così come di Silvia Armini, dipendente Unisi impegnata nel mondo dello sport, primatista di preferenze per la lista di Nicoletta Fabio. L’ultima lista della coalizione, il Movimento Civico Senese, potrebbe avere un riconoscimento per il capolista Franco Bossini, pensionato, magari la presidenza del consiglio comunale, se gli equilibri e i rapporti di forza lo consentiranno.

C’è poi l’incognita Sena Civitas, che ha apertamente appoggiato Fabio al secondo turno. Entrerà in giunta oppure no?

Nel caso favorevole, sicuramente non sarà della partita Claudio Marignani che ha già annunciato che resterà in consiglio comunale. Se dovesse toccare a una donna (devono essere almeno tre sui nove assessori, considerato che con Fabio si raggiungerebbe comunque l’equilibrio di genere), i possibili nomi sono quelli di Vanna Giunti (funzionario del Comune in aspettativa), Chiara Parri (dipendente di Banca Mps), Giuliana Testa (avvocato) che erano presenti nella lista elettorale.

Potrebbe esserci anche spazio per un tecnico più strettamente legato a Nicoletta Fabio, ma le caselle inizieranno a riempirsi a a partire da oggi.

Cristina Belvedere

Orlando Pacchiani