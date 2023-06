Giunta in dirittura d’arrivo Maggioranza ottimista

di Orlando Pacchiani

Dopo i giorni dello stallo ieri dalla maggioranza sono filtrati per la prima volta segnali di ottimismo in una rapida chiusura della partita della giunta. Ieri si sarebbero sciolti molti nodi e già oggi, o al massimo lunedì, dovrebbe accendersi il semaforo verde garantito da nuovi equilibri. Il confronto con Siena Ideale si sarebbe alla fine attestato su un assessorato.

La scelta dovrebbe ricadere su Micaela Papi, imprenditrice laureata in Scienze economiche e bancarie eletta in consiglio, che potrebbe occuparsi di attività produttive.

Sembra chiuso anche il confronto in Fratelli d’Italia, che potrebbe fare il pieno con quattro assessori: Michele Capitani, Enrico Tucci, Barbara Magi e Riccardo Pagni. Con Massimo Bianchini e Lorenzo Lorè di Lega e Forza Italia in squadra, restano due posti: uno, salvo soprese, dovrebbe essere appannaggio di Vanna Giunti di Sena Civitas, l’altro sarà un nome di fiducia del sindaco cui probabilmente riserverà la nuova delega unificata di cultura e turismo sulla quale Fabio investe molto.

Come detto in questo fine settimana, se non già oggi, la soluzione sarà trovata, per preparare poi al meglio i primi appuntamenti ufficiali.

C’è infatti la data del primo consiglio comunale. La convocazione è stata diramata per lunedì 19 alle 9. All’ordine del giorno la convalida degli eletti, l’elezione di presidente e vice dell’assemblea, il giuramento del sindaco, la comunicazione della composizione della giunta e l’elezione della commissione elettorale comunale.

Il quadro completo del consiglio sarà definito solo dopo la nomina della giunta, perché alcuni neo assessori lasceranno il proprio posto da consigliere. Intanto si definisce la questione regolamentare sui sindaci non eletti.

Anna Ferretti entrerà in consiglio formalmente con il Partito democratico, così come Fabio Pacciani risulta eletto con Per Siena, perché i rispettivi seggi scattano al posto dell’ultimo utile delle liste loro collegate. Entro 24 ore potranno fare altre scelte e sicuramente le faranno. Anna Ferretti è intenzionata a passare al gruppo della sua lista, Con Anna Ferretti sindaca, insieme a Adriano Tortorelli. Fabio Pacciani invece andrà da solo e quindi in questa fase non potrà che confluire nel gruppo misto.