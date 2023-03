Giuliano Pardini ricorda il suo grande maestro e scrive a Uliano Vettori

Giuliano Pardini, uno dei ragazzi di Uliano Vettori nel Poggibonsi anni Settanta, ha voluto ricordare il suo maestro scomparso da poco. "Non è facile accettare di essere testimoni di un altro essere umano, della sua storia, delle sue fragilità, delle sue virtù. Caro Uliano, siamo sicuri - scrive Pardini, anche a nome dei compagni di squadra del tempo - che ovunque tu sia queste parole ti raggiungeranno e ti faranno piacere". Così il popolare "Parda", da Torre del Lago, uno dei simboli giallorossi fra il 1973 e il 1979. "Abbiamo osservato l tuo impegno - prosegue Pardini - la tua dedizione nel conseguire il traguardo. È un’occasione che richiama l’attenzione sul significato della tua scelta: aver assecondato il tuo sentimento verso gli altri. Ci hai permesso di apprezzare la tua onestà, la tua coerenza, il tuo sentire l’amore che porti alla vita, al mondo che ti circonda, alla tua fede con cui guardi al nuovo giorno come a un altro giorno speciale del Creatore. Ed è su questa via che ti sei mosso. Il tempo è stato galantuomo e ci ha offerto momenti di magia a scalare nel dolce e nell’amaro. Un abbraccio di luce accompagni il tuo andare e la terra ti sia lieve"