Giuliano Garosi, il poeta dello Sport I suoi consigli di vita per i giovani

Sarei stato ore ad ascoltare Giuliano Garosi: già il tono della voce mi infondeva serenità, quasi volesse rassicurare il mondo che tutto è bello se considerato relativo, anche l’inutile. Eccolo ritratto da Augusto Mattioli allo stadio nel 1996. Il suo profilo si confonde con quello di un’altra collega giornalista, Cristiana Mastacchi. Un bianco e nero che ha le sfumature della pura nostalgia. La definizione di "Garosi giornalista sportivo" mi fa un po’ sorridere: Giuliano probabilmente adoperava con saggezza il calcio per guardare ad ogni nascosta filosofia di vita. E bastava ascoltarlo un minuto per capire che "Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. E’ tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare…", ovvero il disincanto di partite interpretate come giorni di vita, ma sempre con la leggerezza che è propria della sinfonia dell’esistenza. Giuliano era una persona che sapeva guardarsi attorno, raccontando tante sfumature e poca cronaca. Io non ho ricordi di episodi sportivi, seppure ci siano lievi ed ironici da incorniciare, ma perle di vita che dispensava con originale affabilità. Una volta, un collega di cui non faccio il nome, gli chiese come fare a dimenticare una donna, per una storia finita in modo lacerante. "Guarda che non essere amati è una sfortuna, ma non saper amare è una vera e propria disgrazia!" E sorrideva come sapeva fare lui: "Quindi hai tutte le risorse per uscirne!" E poi gli mise una mano sulla spalla e proseguì: "Non cercare di tornare indietro, ti faresti solo del male! Sarebbe come riaccendere una sigaretta dopo tanti sacrifici di astinenza! Lascia che i tuoi occhi dimentichino! Evita ricordi e sensazioni. Chi l’ha detto che il passato sia meglio del futuro. Anzi, spesso è il contrario!" E risaliva lento le scale della tribuna, pronto ad immergersi nella cronaca di una partita. Come se riprendesse gli abiti di scena. E noi restavamo a guardarci, sorridendo lievemente per una lezione a cielo aperto, gratuita come tutte le cose più belle di questa vita. Quando "GiGa" ci ha lasciato nel settembre del 2019 mi è tornata in mente l’immagine di lui che ci lascia avvolti nei suoi benefici consigli. Sale ancora quelle scale dello stadio e adesso lo accompagno con Seneca: "Quel che importa non è morire più presto o più tardi, ma importa morire bene o male, ma morire bene è fuggire il pericolo di vivere male".

Massimo Biliorsi