Giù dal letto per le prove all’alba In Piazza tra sorrisi e sbadigli

Una strana giornata paliesca, quella di ieri, iniziata come al solito con le prove all’alba ma poi vissuta sulle frenesie indotte dalla scossa di terremoto di mezzogiorno e dalle preoccupazioni per il meteo, che per il pomeriggio annunciavano pioggia. Un timore, ques’ultimo, che accompagnerà i quattro giorni della Festa, in particolare domani quando sono annunciati scrosci temporaleschi in varie parti della Toscana. La speranza, ovviamente, è che il tufo venga risparmiato, così che prove e appuntamenti contradaioli possano svolgersi senza problemi, per arrivare a domenica sera.

Anche ieri mattina, come il giorno precedente, pienone sui palchi per le prove all’alba. Tanti addetti ai lavori, ovviamente le dirigenze, forze dell’ordine e sanitari già presenti, soprattutto molti giovanissimi che hanno ormai costruito intorno a questi appuntamenti mattutini momenti di divertimento e convivialità, tra qualche sbadiglio ma comunque ormai la certezza che il tempo del Palio è tornato dopo la lunga stagione invernale. Da stamani si fa sul serio, con le batterie e l’assegnazione dei cavalli che troveranno casa nelle dieci stalle di Contrada per quattro giorni.