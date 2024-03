Gite all’Archeodromo. Boom di scolaresche

La crescita del turismo valdelsano passa anche dall’Archeodromo di Poggibonsi, primo (e unico) museo italiano all’aperto dedicato all’alto medioevo in cui si intensificano le visite didattiche delle scolaresche toscane. In questi ultimi giorni sono state molte le classi ospiti del villaggio carolingio realizzato nel Parco della Fortezza Medicea: la 1A e la 2C della scuola media Giambattista Vico di Grosseto, la 1E e la 1F della media Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino, la 1F e la 1D della scuola media Giovanni Boccaccio di Certaldo e la 1B dell’istituto comprensivo Griselli di Montescudaio, in provincia di Pisa. "Dal XXI al IX secolo! Questo è stato il viaggio indietro nel tempo per i tanti ospiti che sono venuti a trovarci in questi giorni al villaggio – spiegano i promotori – Tutti gli alunni hanno avuto la possibilità di toccare con mano la storia e poi di giocare nel grande prato del nostro Cassero". Nei prossimi mesi, il villaggio altomedievale poggibonsese ricostruito in scala reale sarà ulteriormente arricchito da due nuove capanne e sarà, quindi, ancora più attrattivo e affascinante.