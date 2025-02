Girocche e quel trionfo nel Drago dell’agosto 1874

Ricordiamo una vittoria dragaiola e una carriera ottocentesca: 16 agosto 1874 con il fantino Girocche. Trionfo in parte inaspettato visto che tutti gli occhi sono puntati sulla Torre. Ma le parole di un eccellente giornalista del tempo, Wolfango Helbig, ne fa una dettagliata ed epica cronaca: "Pare che il fantino della Torre guadagni qualche passo: già s’innalzano dalla Piazza, dove in gran numero stanno raccolti i popolani di questa Contrada, grida trionfali; quando tutto ad un tratto la situazione si cambia. Il perché nella rapidità della corsa riesce difficile a spiegarsi. Il cavallo bruno del fantino della Torre fece un salto a sinistra, e in momento quello del Drago si era avanzato di più metri, e quello dell’Aquila aveva sorpassato quello della Torre, di primo doventato terzo. Presto il resultato della gara non ammetteva alcun dubbio.Il fantino del Drago arriva il primo, poi quello dell’Aquila, soltanto come terzo quello della Torre. I Popolani della Contrada del Drago alzano gridi di gioia frenetici, mentre quei della Torre rispondono con un mormorio di sdegno". Così Angelo Romualdi detto Girocche passa alla storia del Palio, così come il capitano Carlo Concialini con il priore Gerolamo Pippi. Il Drago non vinceva dal 17 agosto 1845. Massimo Biliorsi