Giro d’Italia, si svela la tappa

Ribattezzata anche come la ’tappa degli sterrati’, emergono interessanti novità sull’arrivo a Rapolano Terme della sesta tappa del Giro d’Italia che presenta numerosi strappi lungo il percorso. Il traguardo finale della Viareggio-Rapolano Terme (177 km, giovedì 9 maggio) sarà in via Provinciale Sud con la carovana che attraverserà molti territori nella zona, compreso il centro storico di Asciano (corso Giacomo Matteotti, piazza della Basilica) e le Serre. I ciclisti assaggeranno il territorio senese alla colonna di Montarrenti e percorreranno anche il tratto di Vidritta e Bagnaia delle ’Strade Bianche’ e, nel territorio di Asciano, il tratto di Pievina. Grande attesa da parte di tutti gli appassionati sportivi per un evento che si prevede che porterà tanta gente in questo territorio e un bello spettacolo sui pedali

Luca Stefanucci