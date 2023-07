Giro di finte badanti, l’infermiera è libera E l’ex compagno lascia il carcere

Due richieste di proroga delle indagini che vedono al centro una società con finte badanti (anche se alcuni migranti, in realtà, svolgevano il servizio in nero), entrambe accolte dal giudice. Ma entro l’autunno l’inchiesta, particolarmente voluminosa visto il numero di persone coinvolte e la mole di documenti da esaminare, dovrà essere completata dalle fiamme gialle. Aveva destato scalpore, come si ricorderà, l’individuazione, da parte della Finanza coordinata dal pm Siro De Flammineis, di una centrale di accoglienza e smistamento di migranti cladestini nella zona sud della provincia che aveva il cuore in ’Assistenza Valdichiana’ per la quale è stato nominato un amministratore giudiziario.

Un’infermiera che lavorava nella società era finita ai domiciliari. Le era poi stata concessa la possibilità di riprendere a lavorare, pur permanendo l’obbligo di dimora nel comune di Chianciano. Da qualche giorno è invece tornata completamente libera, grazie all’istanza presentata dal difensore Nicola Fiorino.

Novità positive anche per quello che viene ritenuto dagli investigatori il deus ex machina dell’organizzazione, un 44enne campano, ex compagno dell’infermiera, che risultava amministratore unico e proprietario al 100% della società. L’uomo era finito in cella quando la Finanza aveva scoperto che, nonostante fosse ai domiciliari, emetteva fatture e aveva chiesto di ’tagliare’ 150 addetti. Dopo quasi due mesi l’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Betti, è tornato libero. Deve rispettare l’obbligo di dimora.

