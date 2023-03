Giro di coca, giovane interrogato Faccia a faccia due ore con il pm

Giro di cocaina in Valdichiana, lungo interrogatorio in carcere ieri per il 30enne di Bettolle che è stato arrestato sabato dopo un blitz del nucleo investigativo dei carabinieri. Il pm Sara Faina si è recata in carcere a Santo Spirito per ascoltare l’uomo, difeso dall’avvocato Manfredi Biotti. Non si è avvalso della facoltà di non rispondere per cui c’è stato un faccia a faccia con il magistrato di quasi due ore dove ha raccontato la sua verità. Chiesti per il 30enne i domiciliari ma il giudice non si è ancora pronunciato. Bocca cucita invece per l’operaio di Pozzo della Chiana, assistito da Luca Perinti. Il gip si è dichiarato inoltre incompetente a livello territoriale: questo segmento dell’inchiesta trasloca ad Arezzo dove sono stati commessi i reati