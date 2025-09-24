Giro del Lago di Chiusi. Record di partecipanti

Successo di iscritti per la 16ª edizione del Giro del Lago di Chiusi, che nella giornata di domenica ha visto oltre 270 atleti sfidarsi sui 18 chilometri del percorso immerso nella natura e nello scenario unico del lago di Chiusi. A questi numeri vanno aggiunti i circa 90 iscritti al Nordic Walking e gli oltre 80 partecipanti alla passeggiata non competitiva, a testimonianza di un evento capace di coinvolgere sportivi e appassionati di tutte le età.

La manifestazione, organizzata con cura e professionalità dal GS Filippide, si è avvalsa del prezioso supporto delle associazioni locali – D.L.F. Chiusi, Auser, Pro Loco, Canottieri D.L.F. e Pubblica Assistenza – che hanno contribuito in maniera determinante alla gestione logistica e all’accoglienza degli atleti provenienti da tutta Italia.

Dal punto di vista sportivo, la gara maschile ha visto la conferma di Emanuele Fadda (Gp Parco Alpi Apuane), già vincitore dell’edizione precedente, che si è imposto con il tempo di 1h05’36”. In campo femminile la vittoria è andata a Lucrezia Vagnoli (Atl. Avis Perugia), che ha tagliato il traguardo in 1h16’55”.

Alle premiazioni hanno preso parte la vicesindaca Valentina Frullini, la consigliera Sonia Nasorri e l’artistaRoberta Betti, cittadina benemerita di Chiusi 2025 che per questa edizione ha realizzato le maglie indossate da atlete e atleti, ha decorato le medaglie consegnate ai partecipanti e ha donato un dipinto dedicato al vincitore e alla vincitrice.

Anche quest’anno il Giro del Lago di Chiusi si è confermato non solo come appuntamento sportivo di rilievo, ma anche come momento di socialità e promozione del territorio, capace di unire agonismo, benessere e socialità in un contesto naturalistico di straordinaria bellezza.