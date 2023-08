Giraffa, l’idea di Guiggiani "Tamurè merita un’altra possibilità Non abbassiamo il lotto"

"Tamurè resta il nostro fantino di riferimento. Però, si sa, che il Palio quando vengono dati i cavalli si sviluppa. Può succedere più o meno tutto. Aperti a ogni possibilità", sintetizza il capitano della Giraffa Guido Guiggiani, fra i primi ieri ad arrivare al Ceppo. Restando per ore a vedere i cavalli con l’occhio di chi era barbaresco quando nel 1997 la Contrada fece cappotto.

Capitano, la sensazione è che in realtà Tamurè non lo ’ceda’ tanto volentieri ad altri.

"Un fantino che per me merita un’altra opportunità dopo luglio. Quindi sarei ben contento di dargliela. Ma l’assegnazione dei cavalli spesso cambia le ipotesi che si fanno durante l’anno e l’inverno".

Se magari bussa Scompiglio o Tittia, insomma...

"Vediamo. Magari!".

Come valutavate a luglio nel lotto Abbasantesa?

"Bene. Un buon cavallo, addestrato. Sano. Partenza-San Martino molto veloce. Un problemino al canape secondo me risolvibile, forse a luglio non abbiamo avuto il tempo necessario perché è piovuto. Comunque un cavallo che ci si può lavorare e andrà parecchio avanti".

Tittia sarebbe felicissimo di montare Violenta se la riprendessero. Altrimenti l’auspicio è di non abbassare troppo il livello del lotto perché alla fine rischia di esserci un’altra volta un cavallo che spicca.

"Sono di questo avviso da sempre. Non ne toglierei nessuno, neppure Remorex. Però poi c’è la scelta dei cavalli che non è così banale, i capitani hanno le loro strategie. Quando levi uno buono non dico che entra una brenna ma un soggetto che non sai com’è. E quindi un punto interrogativo. Per correre in Piazza bisogna essere allenati altrimenti si può anche rischiare di trovarsi in difficoltà".

Quanti cavalli nuovi verranno inseriti?

"Massimo 2-3 come a luglio. Due sono risultati buoni, un altro magari un po’ meno e comunque si potrà rivedere. Va fatto ogni anno di rinnovare parzialmente il lotto così si consolida un gruppo sul quale fare affidamento".

Ares Elce potrebbe essere fra le novità?

"Perché gli devo fare contro. Se la notte e alla tratta si comporta bene sicuramente ci può stare. Però ce ne sono diversi: niente nomi".

Laura Valdesi