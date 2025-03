Gioventù Universitaria conquista la presidenza

SienaL’Università di Siena ha una nuova presidente del consiglio studentesco: Elisa Marretti, la prima consigliera nella storia di Gioventù Universitaria a Siena ad aver raggiunto il traguardo. Originaria dell’Isola del Giglio, Marretti è una studentessa fuorisede al secondo anno di Giurisprudenza, che si è guadagnata il titolo alla sua prima candidatura. "Quando mi è stata proposta l’opportunità di candidarmi mi sono buttata a capofitto e mi sono candidata per il Consiglio studentesco e il Consiglio di Amministrazione - ha raccontato -. Abbiamo portato avanti la campagna elettorale e alla fine abbiamo fatto un ottimo lavoro, Gioventù universitaria è risultata prima lista dell’Ateneo".

Durante le ultime burrascose elezioni studentesche, sospese per sospetti di coercizione al voto il 27 novembre 2024 e re-indette poco dopo lo scorso dicembre in un clima quasi di tensione, Marretti ha ottenuto oltre quattrocento voti. "Alla fine non sono entrata in Cda, ma sono stata eletta nel Consiglio studentesco, che si è insediato per la prima volta mercoledì scorso - ha detto -. Durante la prima seduta si sono tenute le votazioni per il presidente e sono stata eletta con la maggioranza assoluta".

Il Consiglio studentesco è un organo consultivo, ed è il principale strumento che hanno gli studenti per esprimere pareri su diverse materie di competenza dell’università. "Mi sono prefissata tre linee guida - ha spiegato la neo presidente -. Creare una collaborazione più stretta tra il Consiglio studentesco e gli altri organi e strutture dell’ateneo per valorizzare il ruolo del Consiglio come portavoce degli studenti. Migliorare la comunicazione, affinché gli studenti conoscano meglio i tanti servizi offerti dall’università e dalla città (Siena offre molto, ma spesso gli studenti non ne sono consapevoli). Incentivare la partecipazione alla rappresentanza studentesca, per permettere agli studenti di far sentire la propria voce e vivere l’università in modo più attivo e consapevole".

La vittoria delle elezioni è stato un risultato aspettato per Gioventù universitaria, che si è riconfermata prima lista; come nelle tornate precedenti è stata l’associazione con più voti in assoluto. Meno scontata la presidenza, frutto di un’alleanza con ‘Insieme per le Scotte’, una nuova lista che si è imposta al Polo medico mettendo fine ad anni di vittorie di Link. "In parte mi aspettavo questo risultato. Essendo arrivati come prima lista alle elezioni, abbiamo cercato un’intesa con ‘Insieme per le Scotte’ - ha detto Marretti -. Grazie a questa collaborazione, siamo riusciti per la prima volta nella storia di Gioventù Universitaria a ottenere la presidenza del Consiglio studentesco".