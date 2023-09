Giovedì prossimo. Consiglio comunale

C’è attesa per la seconda puntata del Consiglio comunale colligiano. La prima puntata era stata il 21 con la decisione di rimandare alcune discussioni al 28 settembre 2023 alle 17,30 I temi trattati saranno caldi e l’appuntamento sarà in video conferenza. Il primo punto all’ordine del giorno riguarda il nuovo piano strutturale con l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ed ai contributi pervenuti. La seduta consiliare poi verterà sull’approvazione delle modifiche statutarie e patti parasociali di Siena Ambiente S.p.A. tematica al centro di molte discussioni in tutta la provincia di Siena. A seguire la mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier in merito all’istituzione della zona a traffico limitato del centro storico di Colle Alta e come ultimo punto del consiglio comunale è stata presentata un’ulteriore mozione della Lega in merito all’impianto agrifotovoltaico in località Scarna.