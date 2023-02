Ultimi due giorni per iscriversi al corso di disostruzione che si svolgerà giovedì alle 21 alla Misericordia di Poggibonsi, che organizza questa importante iniziativa per insegnare a trattare l’ostruzione delle vie aeree, cosa abbastanza frequente in età pediatrica, per prevenire conseguenze gravi, anche fatali. Verrà trattata anche la disostruzione nell’adulto. Per le iscrizioni, obbligatorie, gli eventuali interessati possono contattare il numero 3247713113 (anche su whatsapp), recarsi alla sede dell’associazione, in via Alessandro Volta, oppure scrivere a: [email protected]