Giovedì 27 è prevista una ‘seduta fiume’

Si annuncia come una seduta fiume, quella del consiglio comunale di Colle convocato per il 27 aprile alle 14,30. Oltre alle discussioni sul rendiconto della gestione 2022 e sui nuovi regolamenti per i tributi Imu e Tari, infatti, l’agenda dei lavori conta un ordine del giorno, una mozione e ben 9 interrogazioni: si parlerà dell’intricata vicenda della Gora e dell’acquedotto non potabile dell’Agrestone, della perdurante chiusura del Teatro dei Varii, della spinosa vicenda del giurista Ugo Mattei e del rinvio della sua lezione al liceo Volta e del deposito dei vecchi cassonetti dei rifiuti a Belvedere.