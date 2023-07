Giovani in cammino Incontro con Lojudice

È un popolo di giovani che si ritrova a Lisbona, alla Gmg, ovvero la Giornata mondiale della gioventù, nata per intuizione di Papa Giovanni Paolo II. Tra questi giovani anche quelli senesi, oltre 160. Lunedì si sono ritrovati a Colle in San Francesco dove si è tenuto l’ultimo dei tre incontri di preparazione. Per tale occasione il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha consegnato il mandato a tutti i ragazzi che partiranno come pellegrini. "C’è tanta emozione e attesa – afferma don Emanuele Salvatori, incaricato per la Pastorale Giovanile dell’arcidiocesi di Siena- Colle-Montalcino – e non vediamo l’ora di ritrovarci con i ragazzi e le ragazze di tutto il mondo insieme a papa Francesco. Consiglio a tutti i ragazzi che parteciperanno di non banalizzare questo momento. È da vivere come un’occasione durante la quale ognuno di noi è chiamato a vivere la propria spiritualità. Un periodo prezioso, durante il quale domandarci cosa ci chiede Dio. La Giornata mondiale della gioventù è da vivere come pellegrinaggio, perché lo è. Il consiglio è quello di cogliere quei giorni d’agosto con il senso di cammino. È anche l’invito che ci ha rivolto il nostro Papa".

Lunedì ai giovani sono stati consegnati i kit della Gmg che contengono anche la maglietta speciale realizzata apposta per questo evento donata da Opera Laboratori e lo zainetto donato dall’Opera del duomo di Siena. Il disegno sulle magliette diocesane è stato realizzato da Domitilla Marzuoli. Dal 1 al 6 agosto in Portogallo si ritroveranno ragazze e ragazzi da tutto il mondo. Papa Francesco arriverà il 2 agosto e resterà fino al termine. La partenza del gruppo della diocesi sarà scaglionata, alcuni partiranno il 24 luglio per di siglare il gemellaggio con la diocesi di Algarve.

Lodovico Andreucci