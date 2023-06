Giovane Straniero Arrestato a Siena, Rimesso in Libertà dal GIP Minerva

Un giovane straniero seduto nell’aula al piano terra del tribunale di Siena, accompagnato dai carabinieri di Poggibonsi. E’ stato arrestato e il gip Chiara Minerva si occupa della convalida della misura cautelare. L’udienza è breve, poco dopo le 13 il giudice rientra e decide, ascoltato il giovane assistito dall’avvocato Vincenzo Bonomei, di rimetterlo in libertà. Anche se dovrà tornare in realtà nel centro della Valdelsa fiorentina dove abita e in cui aveva l’obbligo di dimora.

Tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, le accuse che l’hanno portato lì dopo l’"incontro" nella notte, sembra intorno alle 3, con i militari del Radiomobile, che pattugliano il territorio per evitare colpi nelle abitazioni e altri blitz di malintenzionati. Aveva le chiavi di una casa ma si difenderà sostenendo che ne poteva usufruire: saranno certo svolti ulteriori approfondimenti. E soprattutto giustifica la sua fuga con il timore – questa la versione riferita al gip Minerva – che non fossero veri militari quelli che gli chiedevano conto della sua presenza lì. Il giovane straniero avrebbe scavalcato il recinto della stazione dell’Arma di Castellina Scalo per mettersi al sicuro, sempre a suo dire.

Resta il fatto, al di là della versione fornita in aula, che l’arresto fatto dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi è stato convalidato. Oggi il quadro dell’accaduto sarà probabilmente più chiaro.

La.Valde.