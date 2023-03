Giovane senese scoperto con la cocaina nelle mutande. In casa aveva un deposito di droga

Siena, 25 marzo 2023 – La Polizia di Stato di Siena ha arrestato un 27enne trovato con la droga negli slip. È il secondo arresto in due settimane messo a segno dagli investigatori della Squadra mobile della Questura, dopo quello di un ragazzo di 22 anni, trovato in possesso di un etto e mezzo di hashish. A finire in manette un altro giovane senese. Tutto è avvenuto nel corso di uno dei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, pianificati dal questore di Siena, Pietro Milone. Durante un giro di perlustrazione in zona San Miniato, infatti, gli agenti della Mobile avevano notato alcuni movimenti sospetti all'interno di un'autovettura, cosa che li ha indotti ad approfondire il controllo. La reazione del conducente è stata tale da dare fondatezza ai dubbi iniziali degli operatori. Il giovane ha infatti consegnato ai poliziotti spontaneamente, un calzino contenente tre involucri con 5 grammi ciascuno di cocaina, che teneva nascosti negli slip. A quel punto gli investigatori hanno deciso di effettuare subito una perquisizione nelle due abitazioni del 27enne.

Dentro i due locali, hanno trovato un vero e proprio deposito di droga di tutti i tipi, per un totale di quasi un chilo di narcotici, parte dei quali, all'interno di due casseforti. In tutto, sono stati rinvenuti un altro etto e mezzo di cocaina (oltre a quello consegnato spontaneamente dal giovane) divisi in numerose dosi, più di 300 grammi di marijuana, suddivisi in buste di plastica trasparente chiuse a caldo e, infine, circa mezzo kilo di hashish distribuito in vari panetti da 50 e 100 grammi. Il 27enne è stato quindi arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Santo Spirito: dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.