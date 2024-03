Giovane non va a scuola e scompare. Paura e ricerche: ritrovato in salute

Giovane scompare per l’intera mattinata di ieri e viene ritrovato alle ore 13 circa. Colle è rimasta, così, in apprensione per alcune ore della mattina di ieri. È accaduto che un giovane studente che frequenta le scuole secondarie di primo grado a Colle non si sia presentato a scuola ed è così scattato l’allarme nelle chat e sui social. Un tam-tam per ricercare il giovane colligiano, che non era munito di telefono. Fortunatamente è stato ritrovato all’ora di pranzo solo un po’ spaventato e bagnato, data la giornata piovosa di ieri, ma non ferito né in stato di agitazione. La prima preoccupazione è arrivata dalla madre, che conseguentemente ha chiesto aiuto anche ad amici ed altri genitori con figli frequentanti la stessa classe. Sono state allertate le forze dell’ordine in particolar modo la stazione dei carabinieri colligiana e la polizia municipale di Colle. I carabinieri di Colle insieme alla polizia municipale hanno agito, come di consueto, coordinandosi. Il loro lavoro, infatti, ha portato i suoi frutti. Lodovico Andreucci