Giovane ferito dopo caduta in via Pisana

Ferito un 18enne caduto dallo scooter in via Pisana, alla periferia di Poggibonsi, al confine con il comune di Barberino Tavarnelle. Il ragazzo, per fortuna, ha riportato soltanto leggere conseguenze. Lievi ferite anche per uno degli occupanti delle tre auto coinvolte in uno spettacolare incidente sulla 68 tra Poggibonsi e Colle. Si tratta di un 32enne di Monteriggioni che viaggiava con la moglie, rimasta illesa. Sul posto poco dopo è arrivata, per i rilievi, una pattuglia della polizia municipale.